شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «الوطني»: قيادتنا تحقق حلم زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن اليوم 9 فبراير/ شباط 2021 هو يوم فرح، يوم وصول الإمارات إلى المريخ، وبجهود قيادتنا الرشيدة يتحقق حلم زايد في أن يكون العرب رواداً في استكشاف الفضاء والعالم الخارجي.

وقالوا إن وصول «مسبار الأمل» بكل نجاح إلى المريخ رغم صعوبة المهمة هو فرحة لكل العرب وليس لدولتنا فقط.

سنة عمل

أكد حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، أن نظرة الدولة المستقبلية البعيدة، وأمل الإمارات في الوصول إلى منجزات تضاف إلى كثير من المنجزات الكبيرة أصبح سنة عمل لدى قيادتنا الرشيدة.

إنجاز إماراتي

وقالت ناعمة الشرهان، النائبة الثاني لرئيس المجلس، إن المسبار، إنجاز إماراتي يشار إليه بالبنان، ولفت أنظار العالم إلى أهمية دولة الإمارات بإنجازاتها الكثيرة.

جهود مقدرة

وقال يوسف البطران الشحي: اليوم يتحقق حلم المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه في وصول الإمارات إلى المريخ؛ حقاً إنه إنجاز يفتخر به كل مواطن وكل عربي، لما تقوم به الإمارات من جهود مقدرة عالمياً في اكتشاف الفضاء وسبر أسرار المريخ، لتعزز مكانتها العالمية وتحتل الصدارة في مصاف دول العالم.

رسالة أمل

وقال ضرار حميد بالهول والدكتورة حواء المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن هذه الخطوة هي فخر وشرف لكل إماراتي وعربي ومسلم في تاريخنا الحديث، بينما يواجه العالم جائحة قلبت الموازين وغيرت خريطة الطريق لدى العديد من الدول الكبرى، تخرج الإمارات للعالم أجمع برسالة أمل تقول لا مستحيل، لنكون أول دولة عربية وإسلامية وخامس دولة على مستوى العالم تصل إلى المريخ.

خدمة الإنسانية

وقالت ناعمة المنصوري، وسارة فلكناز، وعائشة راشد ليتيم: شقت دولة الإمارات طريق التميز والسعادة خلال السنوات الماضية، وها هو حلم زايد وطموح العرب للوصول إلى الفضاء يتحول إلى حقيقة.