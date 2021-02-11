الرئيس الأمريكي: نحن بحاجة إلى تعزيز قدراتنا في الفضاء السيبراني

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى تعزيز قدراتها في الفضاء السيبراني، مشددا على عدم تهاونه في الدفاع عن أمريكا وشركائها.



جاء ذلك في كلمة الرئيس الأمريكي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بمشاركة نائبته كاملا هاريس، ووزير الدفاع الجنرال لويد أوستن، حيث أعلن خلالها تشكيل فريق عمل بالبنتاجون حول الصين.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن "بايدن يدرك جيدًا أهمية تعزيز التحالف مع شركائنا".

وأعلن بايدن تشكيل فريق عمل مكلف بملف الصين، وأمر بالشروع فورا في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين.

وأمهل فريق العمل الجديد 4 أشهر لتقديم تقييمه "من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدما في القضايا المتعلّقة بالصين والتي ستتطلّب جهدا على مستوى الإدارة مجتمعة".

وأجرى الرئيس الأمريكي أول زيارة له كرئيس لوزارة الدفاع "البنتاجون" حيث يسعى الجيش إلى معالجة التطرف والعنصرية بين أفراده.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيعبران نهر بوتوماك إلى مقر البنتاجون في وقت مبكر من بعد الظهر اليوم الأربعاء حيث سيستقبلهما وزير الدفاع لويد أوستن وكبار الجنرالات والمسؤولين المدنيين.