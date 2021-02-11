الولايات المتحدة تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

دعت الولايات المتحدة تركيا مجددًا إلى الإفراج الفوري رجال الأعمال المحتجز عثمان كافالا.



وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن التهم الموجهة ضد كافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده تقوض احترام سيادة القانون.

وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.

وعبرت عن قلقها إزاء اتخاذ إجراءات محاكمة "غير مبررة" ضد المواطن الأمريكي الدكتور هنري باركي.