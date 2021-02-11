قمع أردوغان.. اعتقال صحفية تركية على خلفية تغطيتها للمظاهرات الاحتجاجية

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

اعتقلت الشرطة التركية الكاتبة الصحفية الشهيرة عائشة نور شاهين، واقتادتها القوات إلى مقر مديرية أمن الوطن، وذلك على خلفية تغطيتها للمظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مقاطعة كادكوي للتضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي.



ونشرت شاهين تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع «تويتر»، وقالت إنها تعرضت للاعتقال وأنها محتجزة فى مديرية أمن "الوطن".

وقالت شاهين في تغريدتها، "أصدقائي، الشرطة التركية بالباب، سيتم نقلى إلى مديرية أن الوطن، سأغير ملابسى وأخرج معهم، لم أستطع إخبار الجميع بما يحدث".

وقد كشف الكاتب التركى مراد يتكين، عن سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتحويل جميع رؤساء الجامعات إلى رؤساء حزبيين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال إن "رئيس جامعة بوجازيتشى الجديد «مليح بولو»، يعد الحلقة الأولى فى سلسلة الرؤساء الحزبيين الذين سيعينهم أردوغان فى الجامعات"، موضحا فى مقالٍ له على موقع تركى، أنه من الواضح أن جامعة بوجازيتشى، ستمتلئ بأعضاء هيئة التدريس الحزبيين، مع تغيير هيئة التدريس فى الجامعة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تهرب الجامعات الوقفية -الخاصة- الناجحة الأخرى مثل كوتش وسابانجى من مصير جامعة بوغازيتشي.

وأكد يتكين أن "أحد أهداف حزب العدالة والتنمية تفريغ الجامعات من مضمونها التعليمى والتوعوى"