شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. إجراءات الإغلاق الكامل حتى 7 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم اتفاقها مع رؤساء حكومات الولايات الـ16 على تمديد إجراءات الإغلاق الكامل حتى السابع من مارس المقبل.

وقالت ميركل عقب مؤتمر افتراضي مع رؤساء حكومات الولايات إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق الكامل عندما تنخفض أعداد الإصابات الجديدة بأقل من 35 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

وحذرت رئيسة الحكومة الألمانية من السلاسل المتحورة للفيروس قائلة إن هذه السلاسل أصبحت "واقعاً" يتطلب أخذ الحيطة والحذر من احتمال "موجة ثالثة" للوباء.

وكانت قد سجلت السلطات الألمانية المختصة في وقت سابق اليوم تسجيل 813 حالة وفاة و8072 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الساعات الـ24 الماضية.