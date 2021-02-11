الاصابة تضرب نيمار قبل 6 أيام من مواجهة برشلونة

وأحرز مويزي كين الهدف الوحيد في بداية الشوط الثاني قبل خروج نيمار مصاباً عند مرور ساعة من اللعب، ليزيد من احتمالات غيابه عن مواجهة برشلونة في كامب نو.

ومع جلوس كيليان مبابي وماركينيوس على مقاعد البدلاء عانى باريس سان جيرمان أمام كاين المنظم.



ووجد نيمار نفسه معزولاً وفشل بطل فرنسا في صناعة أي فرصة في شوط أول ممل.

لكن الحياة دبت في الفريق الضيف وهز كين الشباك من مدى قريب بعد تمريرة نيمار من هجمة مرتدة بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وسقط نيمار بعد تدهل من ستيف ياجو في الدقيقة 56، وأمسك بفخذه الأيسر قبل أن يخرج ويشارك مبابي بدلاً منه.

وكان تأكد غياب أنخيل دي ماريا عن باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة.

ووضع أولمبيك مرسيليا حداً لصيامه عن الانتصارات في سبع مباريات بتغلبه 2-0 على أوكسير المنتمي للدرجة الثانية، فيما انتصر ليل متصدر الدوري 1-0 في ملعب ديجون.

