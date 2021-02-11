سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، في التعاملات المبكرة للبنوك، وشركات الصرافة.

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

استقرار الدولار

ووفقا لمسح لـ"الخليج 365" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس، عند نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك عودة.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

فيما جاء أقل سعر للدولار، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، في 6 بنوك، هي التجاري الدولي، والإسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، ومصر إيران للتنمية.

الاحتياطيات ترتفع للشهر الثامن

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

كما أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار الماضيين من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، إلى 18.90 جنيه للشراء، و19.02 جنيه لبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.58 جنيه للشراء، و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلي نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.57 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.51 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع، أمس.