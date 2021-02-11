شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تستقبل التهاني من أنحاء العالم وصول مسبار الأمل إلى المريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لليوم الثاني على التوالي، واصلت دول العالم تهنئة الإمارات على إنجازها التاريخي، بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.



تهان خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية للإمارات بهذا الإنجاز العلمي البارز، مؤكدين أنه يضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي.

على الصعيد الخليجي، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطان هيثم أعرب في برقيته عن أصدق التهاني لرئيس الإمارات وللشعب الإماراتي على تحقيق هذا الإنجاز العلمي البارز في مجال استكشاف الفضاء.

عربيا، هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات بالنجاح الكبير الذي تحقق بدخول مسبار الأمل على مدار المريخ، مؤكدا أن هذا الإنجاز المهم يأتي تتويجا لتراكم معرفي ونهضة تعليمية وعلمية رعتها الحكومة عبر سنوات وعقود.

وقال أبو الغيط، في بيان، إن هذه المهمة الفضائية الفريدة، التي عمل الفريق الإماراتي على إنجازها تضع العرب على خريطة التميز العالمي في المجال المعرفي، وتؤكد قدرتهم الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي، وتعيد إلى الأذهان ما سبقت إليه الحضارة العربية من فتوحات علمية في عصرها الزاهر.

ومن قارة آسيا، هنأ بارك بيونغ سوك، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بوصول "مسبار الأمل" إلى المريخ.

ومن أوروبا، تقدم لوكا بيكاري وزير خارجية جمهورية سان مارينو بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مشيدا بهذا الإنجاز العلمي العالمي الرائد الذي يعكس المكانة البارزة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

ونجح "مسبار الأمل" الإماراتي في الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات، منجزاً بذلك أصعب مراحل مهمته الفضائية.

وتوجت الإمارات بذلك الـ50 عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971 بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق، ليكون هذا الإنجاز احتفالاً يليق باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ملخصاً قصتها الملهمة، كدولة جعلت ثقافة اللا مستحيل فكراً ونهج عمل وترجمةً حيةً على الأرض.

وبوصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتستهدف المهمة المريخية الاستكشافية الإماراتية تقديم بيانات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن هذا الكوكب.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لهذا الكوكب، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز ريادتها في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر، بحلول عام 2117.