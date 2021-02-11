الأهداف الشيطانية.. انتهاكات أردوغان في المنطقة لتحقيق مصالحه الشخصية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحسب مؤسسة " الرؤية" كشف عن رغبة "السلطان التركي" وأتباعه من الميليشيات والمرتزقة، في فتح جبهة جديدة له في الشرق الأوسط لتوسيع نطاق نفوذه، من خلال تطلعه نحو العراق، بتدخلات بلاده العسكرية في 2020 في كلّ من سوريا وليبيا والقوقاز والصومال وغيرها.



وأضاف التقرير أن أردوغان بات يتطلع الآن نحو العراق، إذ لم يعد هناك ما يُوقفه بالنسبة له، ولن يكتفي بالغارات التركية التي باتت اعتيادية على المناطق الكردية بشمال العراق، إضافة إلى أن العمليات العسكرية التركية قد تكثفت بقوة العام الماضي بمُسمّيات مختلفة، وهو ما يُوحي بعملية أكبر في الأشهر المقبلة واحتلال أراضٍ عراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة.

وتابع التقرير أن أردوغان كل يوم استنزاف موارد تركيا للإنفاق على تدخلاته العسكرية بدلا من الالتفات إلى أزمات بلاده الداخلية، الأمر الذي بات يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الشارع التركي المثقل في الأساس بالأعباء والأزمات.

وأشار التقرير إلى أن وجود تركيا على أراضي العراق لا يقتصر فقط على محاربة حزب العمال الكردستاني بل يتسع ويمتد نحو وجود تركيا على الأراضي العراقية وبناء قواعد عسكرية فيها.