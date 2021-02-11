زيادة جرائم الكراهية ضد اللاجئين السوريين في تركيا بعهد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

رغم تلاعبه بورقة اللائجين وابتزاز الاتحاد الأوروبي بإرسال اللاجئين، حتى الخضوع لمطالبه، إلا أن جرائم العنصرية والكراهية ضد اللاجئين السوريين تزايدت تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، وفقا لما نقله موقع أحوال.



وتابع الموقع: لا يعتبر السوريون لاجئين قانونيين في تركيا ولكن تم تصنيفهم على أنهم "ضيوف"، ولم يكن هذا الوصف من قبيل الصدفة - لقد كان قرارًا واعيًا بدوافع سياسية، ومن المعروف أن "الضيوف" لا يحق لهم تقديم شكوى بشأن ظروفهم ومعاملتهم في العديد من مناطق الشرق الأوسط ولكن عليهم قبول كل ما تم عرضه.

وأضاف الموقع: لا يتمتع "الضيوف" السوريون بالحماية القانونية الكافية، وكانوا ضحايا العنصرية وجرائم الكراهية لفترة طويلة حيث قُتل ستة لاجئين سوريين نتيجة جرائم العنصرية والكراهية بين شهري يوليو وسبتمبر فقط، وكان ثلاثة من القتلى السوريين دون السن القانونية، وكان معظم القتلى من السكان المحليين من الشباب.

وأضاف الموقع: لسوء الحظ، تعرض العديد من السوريين للاعتداءات الجسدية والنفسية، واستمر خطاب الكراهية والجريمة هذا حتى يناير 2021، حيث وقع أول حادث تم الإبلاغ عنه في 4 يناير، عندما تعرض محمد الأحمد البالغ من العمر 10 سنوات للضرب المبرح من قبل شخص مقيم في أنقرة.

وفي حادثة أخرى هذا الشهر، قُتل زكي زينل، 37 عامًا، طعنًا حتى الموت في إزمير، دون أي سبب واضح، وفي 16 يناير، تعرض محمد سافاش ووالدته للضرب على يد جيرانهم المحليين، في إزمير أيضًا، كل هذه الحوادث لها ظروف مختلفة، لكن معظم الناس تعرضوا للهجوم بسبب جنسيتهم فقط.

فيما وجدت العديد من الدراسات التي أجريت لفهم المواقف المحلية تجاه اللاجئين بشكل أفضل العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وراءها.

وتابع الموقع: على سبيل المثال، لقد ألقى الصحفي الشعبي فاتح الطيللي باللوم على اللاجئين السوريين في كل شيء سيء يحدث في تركيا، في برنامجه التلفزيوني Teke Tek، حيث قال: “يبدو أن أربعة ملايين (سوري) استولوا على تركيا، وهذه هي الصورة التي نراها في الشوارع، والنظام الصحي مجاني لهم وليس للمواطنين الأتراك، لا يُسمح للأتراك بالخروج (أثناء عمليات الإغلاق الوبائي)، على عكس السوريين، إنهم (السوريون) يتسكعون كما يريدون؛ لا أحد يزعجهم. لسوء الحظ، هذا هو الواقع ".

كما يلقي العديد من السكان المحليين باللوم على السوريين في ارتفاع معدل البطالة في البلاد، على افتراض أنهم يأخذون الوظائف المتاحة بأجور أقل، ومن ناحية أخرى، يعلن هؤلاء أنفسهم أن السوريين لا يعملون وأنهم يتلقون فقط مخصصات من أموال دافعي الضرائب.

تفسر هذه المعضلة مستوى الكراهية تجاه وجود اللاجئين السوريين في المجتمع: إذا عمل السوريون فهذه مشكلة وإذا لم يعمل السوريون فهذه مشكلة أيضًا. ماذا يجب أن يفعل اللاجئون السوريون من أجل البقاء على قيد الحياة؟