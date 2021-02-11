شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ حسب اللائحة الداخلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة باللجان النوعية.

تنص المادة (38) من مشروع لائحة مجلس الشيوخ بعد تعديلها، الفرع الأول: علي أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.