الوزارة جاهزة.. مصدر بالتعليم يكشف آخر مستجدات امتحانات الفصل الدراسي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر مستجدات إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب عودة الدراسة 20 فبراير.

وقال المصدر لمصراوي، إن الوزارة جاهزة لإجراء الامتحانات عقب عودة الدراسة، ولكن تنتظر موافقات بعض الجهات المعنية للإعلان عن التفاصيل وتحديد الموعد النهائي.

وشدد المصدر على أنه لا يمكن الحديث عن الامتحانات قبل انتهاء الموافقات المختلفة من أجهزة الدولة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير.

وشدد شوقي على استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، وعدم حذف أجزاء من المناهج، مؤكدًا أنه سيتم تقييم الطلاب من خلال عقد امتحانات، ولا نية لعودة الأبحاث أو إلغاء الامتحانات.

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