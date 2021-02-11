الجزيرة الناطق الإعلامي للحوثيين

طغى خبر اعتداء الحوثيين على مطار أبها الدولي «المدني» على التلفزيونات العربية ووكالات الأنباء والأخبار العاجلة، واللافت أن قناة الجزيرة تحدثت عن خبر وصور حطام الطائرة بصيغة التشكيك، في الوقت الذي كررت في شريطها العاجل تصريحات الحوثيين بأن مطار أبها يستخدم لأغراض عسكرية، وهي تعلم كذب ذلك، وبثت تعليقا حيا لمحمد البخيتي الحوثي يشيد فيه بالعملية الإرهابية!!



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