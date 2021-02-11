السودان يعيد توقيف نائب البشير ويلاحق 8 قيادات إخوانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقفت السلطات السودانية، نائب الرئيس المعزول، حسبو محمد عبدالرحمن بعد أيام من إطلاق سراحه.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، الأربعاء، إن السلطات ألقت القبض أيضا على القيادي الإخواني حسين خوجلي، بتهم تتعلق بفساد مالي ارتكبه أبان حكم عمر البشير.

وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد مكافحة الإرهاب في السودان نشرة لتوقيف لـ8 قيادات إخوانية هاربة، ومتهمة بارتكاب جرائم فساد وإرهاب وغسيل أموال.

والمتهمون الهاربون هم، (محمد الامين محمد الأمين، مبارك محمد أحمد، محمد زاكي الدين آدم، أيمن عمر فرج الله، محمد إبراهيم عبدالجليل، محمود صالح حمد، فتح الرحيم عبدالله سليمان، أحمد محمد حامد الشايقي).

وأشارت النيابة إلى أنه صدر أمر بالقبض على المتهمين المذكورين في البلاغ بالرقم ١٥٥/ ٢٠١٩م تحت المواد ٦٥/٦٢/٥٠/٢٠ من القانون الجنائي لتسليم أنفسهم.

وقالت: "ننشر لكم هذا الإعلان لتسليم أنفسكم للشرطة الأمنية الخرطوم أو أي قسم شرطة في مده أقصاها أسبوعين من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق ١٠ فبراير/شباط ٢٠٢١ ونطلب من جميع المواطنين المساعدة في القبض عليهم".

من جهتها، وجهت لجنة تفكيك الإخوان في السودان، فروعها في الولايات بتوقيف كافة عناصر التنظيم الإرهابي المتورطة في أحداث التخريب وتدوين بلاغات في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

وأكدت اللجنة أنها "امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب المواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي".

وأصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة توجيهاً لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ووجهت اللجنة مكاتبها في الولايات باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.

وتعهدت بالمضي قدما في واجبها وتفكيك بنية النظام المحلول سياسياً وأمنياً واقتصادياً، قائلة: "سندنا في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به وما تواثقنا على شهدائنا عليه".

وشهدت ولايات شمال وغرب كردفان، وجنوب وشمال وشرق دارفور، والقضارف أعمال شغب وتخريب خلال الايام الماضية، وسط اتهامات واسعة لفلول الاخوان بتدبيرها.

والأربعاء، أعلنت ولاية شمال كردفان توقيف أكثر من 100 متهم في أحداث التخريب التي شهدتها مدن: (الأبيض، أم روابة، الرهد)، خلال الأسبوع الجاري.