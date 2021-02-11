تشكيل حكومة لبنان "يلتهم" لقاء ماكرون- الحريري بباريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحوذ ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على مساحة واسعة من مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وبحسب بيان صادر عن الحريري فإنه لبى دعوة من ماكرون مساء الأربعاء إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس.

وتناول اللقاء، الذي دام ساعتين، آخر التطورات الإقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها.

وجرى التطرق إلى جهود فرنسا لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس/آب الماضي.

وفي هذا السياق، بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها.

زيارة الحريري إلى باريس تتزامن مع جهود تبذل على خط تشكيل الحكومة المتعثرة نتيجة السباق على الحصص في لبنان وفشل الفرقاء السياسيين في الاتفاق لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي سبق لماكرون أن أطلقها لتشكيل الحكومة ومساعدة بيروت.

ويأمل البعض في لبنان أن يؤدي الحراك الفرنسي الذي يسجل في الأيام الأخيرة إلى تذليل العقبات فيما سيكون للحريري كلمة حول آخر المستجدات الحكومية في كلمة له الأحد في الذكرة الـ 16 لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.