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واشنطن تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن "كافالا"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت الولايات المتحدة تركيا مجددًا إلى الإفراج الفوري رجال الأعمال المحتجز عثمان كافالا.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن التهم الموجهة ضد كافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته بما في ذلك من خلال دمج القضايا المرفوعة ضده تقوض احترام سيادة القانون. 

وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حل عادل وشفاف وسريع للقضية بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.

وعبرت عن قلقها إزاء اتخاذ إجراءات محاكمة "غير مبررة" ضد المواطن الأمريكي الدكتور هنري باركي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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