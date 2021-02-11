موجز الخليج 365 الاقتصادي.. توقعات متشائمة للاقتصاد ومنجم المستقبل

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توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، تعثر تعافي التجارة العالمية، نتيجة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

انتعاشة قوية يعيشها ما يعرف بـ"اقتصاد الفضاء" في العالم، متحديا كافة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يرى توسعا في تقييمات الأصول ومبالغة في تقدير الأصول الخطرة.

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.. لماذا؟

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الأربعاء، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار، في عام اعتبر الأصعب عالميا منذ الكساد الكبير عام 1929

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن الحريق الذي شب بمعمل للزيوت في منطقة ثوبان التابعة لها لا يقع في المنطقة البترولية في الإمارة

جذبت الارتفاعات الجنونية لأسعار عددا من الأسهم ذات الأداء المالي الرديء في سوق وول ستريت أنظار العالم خلال الأسابيع الماضية.

توقعت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن أوبك+ ستبقى سياستها لتخفيضات إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يُعقد في مارس/آذار المقبل.

لفتت "منصة الشباب العاطلين عن العمل" التركية، الأربعاء، أن 43.8% فقط من 24.2 مليون شاب هم من يعملون، والبقية الباقية عاطلين عن العمل.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت لمستويات غير مسبوقة، في بداية تداولات الأربعاء، مدعومة بنتائج أعمال إيجابية.

أكد عدد من القيادات الاقتصادية أن نجاح المشروع الإماراتي في الوصول لمدار كوكب المريخ عبر "مسبار الأمل" يعد فخرا لكل العرب وإنجازا علميا

توقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن يتسبب الإغلاق المستمر حتى الآن في ألمانيا لاحتواء جائحة كورونا في تثبيط النمو الاقتصادي.

