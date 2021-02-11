موجز الخليج 365 للسيارات.. منافس جديد لـ"تسلا" وقائمة أقوى هاتشباك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة أودي الألمانية رسميا عن طرح E-TRON، أول طراز كهربائي بالكامل فائق الأداء من صنعها لعام 2022.

يشهد العام 2021 طرح العديد من السيارات فئة "هاتشباك" التي تتميز بقوة الأداء رغم حجمها الصغير ويفضلها كثيرون .

كشفت شركة هيونداي عن أول مفهوم لمركبة التنقل بدون طاقم أو ركاب باسم "تايجر" رباعية الأرجل تملك القدرة على اجتياز التضاريس الصعبة.

تحظى سوق السيارات العالمية بنسخة جديدة متميزة على قدر كبير من الرفاهية والحداثة من طراز مرسيدس CLS كلاس لعام 2021.

الإقدام على شراء سيارة رياضية مستعملة يعد مغامرة، لما تؤول إليه حالة السيارة من قطع أميال طويلة ينتج عنها استهلاك السيارة وتأثرها.

ضمن فئات compact crossovers عالية الأداء تنافس "ألفا روميو" مجموعة متميزة من الموديلات المطروحة ضمن الفئة نفسها للأسواق خلال عام 2021.

