شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون»: مليشيا إيران أكبر تهديد للتحالف الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (النتاغون) المليشيا المدعومة من إيران باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسورية، مؤكدة أن تلك المليشيات شكلت أكبر تهديد أمني لمهمة قوات التحالف الدولي ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير الـ24 الصادر عن المفتش العام في البنتاغون الذي قدم إلى الكونغرس أمس، أن المليشيات المسلحة المدعومة من إيران رفعت وتيرة استهدافها للمصالح الأمريكية في العراق، وشمال شرق سورية، وهاجمت قوات سورية الديموقراطية المدعومة من أمريكا. وحذر من خطر «داعش» وعودة بعض هجماته، موضحاً أن نحو 8 إلى 16 ألف داعشي يعملون ضمن خلايا صغيرة في بعض المناطق الريفية في سورية والعراق.

وكانت واشنطن اتهمت الفصائل العراقية بمحاولة استهداف سفارتها في بغداد بصواريخ الكاتيوشا، مؤكدة أن تلك الفصائل المسلحة تزعزع استقرار البلاد وتقوض هيبة وسلطة الدولة المركزية.