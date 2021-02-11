شكرا لقرائتكم خبر عن عميل أسترالي يقر بخرق العقوبات على كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقرّ أسترالي يوصف بأنه «العميل الوفي لكوريا الشمالية» أمس (الأربعاء) بالتهم الموجهة إليه بمحاولة عقد صفقات أسلحة ونفط وفحم لحساب بيونغ يانغ في خرق للعقوبات الدولية المفروضة عليها. واعترف الكوري الجنوبي الأصل شان شوي بتهمتين من أصل 7 تهم موجهة إليه خلال جلسة محاكمته في نيو ساوث ويلز، وسحب الادعاء التهم المتبقية خصوصا المتعلقة بأسلحة دمار شامل.

واعترف شوي بتهمة خرقه قانون إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة في 2017 بعقده صفقات بيع سلع منها أسلحة ومشتقات نفطية لصالح كوريا الشمالية. وأكد أنه خرق العقوبات عبر صفقات بيع فحم من كوريا الشمالية لكيانات في إندونيسيا.

وقال محاميه مارك ديفيس أمام المحكمة: «نحن مرتاحون الآن لأن التهم الموجهة لشوي باتت واقعيةً أكثر»، مضيفاً: «لقد رفض التهم المتعلقة بضلوعه عسكرياً مع كوريا الشمالية وكان يجري صفقات معها حينما كان ذلك لا يزال قانونياً».