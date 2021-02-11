شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لـ«إخوان تونس».. «النهضة» متورطة في قضية الاغتيالات السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قاضي التحقيق الذي يشرف على قضية الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013 تعرض للتهديد بتحريض من حركة النهضة، عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري الذي يقوده راشد الغنوشي بهذه الاغتيالات.

وقال المحامي أنور الباصي إن وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المقرب من «النهضة»، هدد قاضي التحقيق عندما أراد الكشف عن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة الذي يرأسه الغنوشي بعملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي تمت تصفيته في 6 فبراير 2013. وأفاد في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع، أمس (الأربعاء)، للكشف عن تطورات قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، بأن الهيئة مقتنعة بتواطؤ القضاء ووكيل الجمهورية السابق حزب حركة النهضة في طمس الحقائق.

وحمل حركة النهضة مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له المحامون في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة السبت الماضي من قبل قوات الأمن، موضحا أن الاعتداء كان بتلميحات من رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني وبمباركة رئيس الحكومة .

ولفت الباصي إلى أن بعض النقابات الأمنية تقوم بدور رابطات حماية الثورة.