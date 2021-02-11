شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن أتردد في استخدام القوة عند الضرورة لردع العدوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيل فريق عمل في وزارة الدفاع "البنتاجون" مكلف في ملف الصين، وأمر بالشروع فورا في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين، وأكد أنه لن يتردد أبدا في استخدام القوة عند الضرورة لردع العدوان.

وأمهل بايدن فريق العمل الجديد أربعة أشهر لتقديم تقييمه "من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدما في القضايا المتعلّقة بالصين والتي ستتطلّب جهدا على مستوى الإدارة مجتمعة".

