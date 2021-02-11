الصدر يدعم إجراء انتخابات عراقية مبكرة بإشراف أممي

بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، في مدينة النجف جنوبي بغداد عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة في العراق تشرف عليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية العراقية تمر بحالة انهيار، في وقت اعتبر فيه رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور برزاني أن تسليم جميع العائدات النفطية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد غير دستوري، مؤكداً أن الإقليم لن يوافق على تسليم الملف.

وقال الصدر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده واضعاً كمامة من أمام منزله في النجف، إن «تأجيل الانتخابات سيكون كارثة على العراق»، ودعا إلى عدم تأخيرها مجدداً. وحذر في الوقت ذاته من محاولات تزوير قد تتعرض لها النتائج من قبل الأحزاب المتنافسة.

وقال بهذا الخصوص: «لا أريد احتيالاً، لهذا السبب أطلب تدخل الأمم المتحدة للإشراف عليها». وأكد الصدر في كلمته أن «الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب فيه»، مضيفاً: «بشرط ألا تتدخل باقي الدول الإقليمية والدولية في شؤوننا».

ويفترض أن تُجرى الانتخابات بموجب قانون انتخابي جديد قُلّص فيه عدد الدوائر الانتخابية وألغي التصويت على أساس القوائم. ومن المتوقع أن يؤمن هذا النظام الانتخابي للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فوزاً بأكبر عدد من أصوات الناخبين. ورأى الصدر، من جانب آخر، أن «القوات الأمنية في حالة انهيار وفي خطر محدق». وقال إنه «لن يتحمل الوقوف على التل والسكوت أمام الانتهاكات ضد الجيش والشرطة وبقية القوات الأمنية، فهناك جرحى وقتلى وتعدٍ صارخ عليهم، فالقوات الأمنية ليست حامية للفاسدين؛ بل حامية للوطن والحدود والسيادة والاستقلال والشعب».

من جانبه، قال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، إن التيار سيحرز نتائج جيدة في الانتخابات. واعتبر خلال مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء، أن «ذهاب كرسي رئاسة الوزراء لأي جهة أخرى غير التيار الصدري، يعني أن الانتخابات مزورة». وجاء تصريح الزاملي بعد يوم من خروج آلاف من أنصار التيار الصدري للشوارع لعدة ساعات في استعراض للقوة في العاصمة بغداد ومدن أخرى بينها النجف للتعبير عن دعمهم للتيار.

على صعيد آخر، قال برزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن «مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست الموازنة فقط؛ بل المادة 140 من الدستور العراقي، وملف البيشمركة (القوات الكردية)». وأضاف أن «مطالبنا تكمن في ضرورة أن تكون الموازنة شفافة وحسب الدستور، وتوجد عدة مقترحات بخصوص حصة الإقليم، منها تصدير 250 ألف برميل نفط ونصف العائدات الأخرى».

وأشار برزاني إلى «وجود من يطالب الإقليم بإرسال (إلى الحكومة الاتحادية) العائدات النفطية وغير النفطية وكل ملف العائدات، لكن هذا غير دستوري ولا نقبله». وتدور خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن ملفات عدة، أبرزها الموازنة المالية الاتحادية، وحصة الإقليم منها، وعائدات النفط والجمارك في الإقليم، والمادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.