البرهان: مسيرة الثورة السودانية لن تتوقف لأي سبب كان



أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن قطار التغيير ومسيرة الثورة ماضيان ولن يتوقفا لأي سبب كان، فيما اندلعت، أمس الأربعاء، تظاهرات في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور غربي السودان للتنديد بالغلاء، صاحبتها أعمال عنف وحرق وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وشدد البرهان، خلال كلمة، أمس، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالخرطوم، على ضرورة تماسك ووحدة القوى الوطنية في السودان.

وعبر البرهان عن سعادته وفخره ب«استمرار مسيرة الثورة»، مشدداً على أن «شعب السودان يحرس الثورة والتغيير ولا هدف لنا سوى خدمته». وجدد البرهان تعهده بإكمال أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول، قائلاً إن «قطار التغيير لم يتوقف، وسيستمر بحماية الشعب السوداني».

حمدوك: أعرض تحالف سياسي

بدوره، قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، إن «عهد الحكومة الثانية بعد الثورة يبدأ في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة».

ولفت إلى أن «الحكومة الجديدة تشكل أكبر تحالف سياسي في تاريخ البلاد».

وقال حمدوك عقب أداء القسم: «نحن مكلفون بإخراج السودان من تحديات معقدة».

تحسين معاش المواطنين أولوية

وفي سياق متصل، قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن «الحكومة الجديدة ستركز على 5 أولويات رئيسية، يأتي في مقدمتها إصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش المواطنين كأولوية».

وشدد في تصريحات إنابة عن الوزراء عقب مراسم اليمين الدستورية، أن «الحكومة ستتولى مهمة تنفيذ اتفاق السلام وإكماله بضم الحركات غير الموقعة، بجانب إصلاح الأجهزة العسكرية، وتحقيق العدالة والأمن، والمضي بالانتقال وصولاً للمؤتمر الدستوري والانتخابات».

وأوضح أن هذا البرنامج سيتم التوقيع عليه قريباً ليكون هادياً للحكومة تعمل على تطبيقه.

وقال إن «الحكومة ستتبع منهج الشفافية والصدق مع المواطن وتمليكه الحقائق من خلال نزول الوزراء للشارع».

وأدت الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء، الاثنين الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ورئيس الوزراء، إيذاناً بمباشرة مهامها.

تظاهرات في الضعين

على صعيد آخر، اندلعت، أمس الأربعاء، تظاهرات في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور غربي السودان للتنديد بالغلاء، صاحبتها أعمال عنف وحرق وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وقال شهود عيان إن التظاهرات كان قوامها طلاب المدارس وانضم لهم مواطنون، رافعين شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف الشهود أن المتظاهرين أضرموا النيران في 3 سيارات ونفذوا أعمال تخريب واسعة شملت ممتلكات عامة وخاصة.

وبحسب مصادر، فإن قوات الشرطة ألقت القبض على نحو 12 شخصاً متهمين بالتورط في أحداث العنف والتخريب.

(وكالات)