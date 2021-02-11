شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء الديمقراطي يفصّل حججه في محاكمة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض المشرعون الديمقراطيون الذين تم تكليفهم بمحاكمة دونالد ترامب حججهم، أمس الأربعاء، في محاولة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بضرورة المضي قدماً بعزل الرئيس السابق، غداة تصويت المجلس بأغلبية في نهاية الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، أول أمس الثلاثاء، على دستورية وقانونية المحاكمة.

وأمس الأربعاء، غداة الملاحظات الافتتاحية من المدعين الديمقراطيين ومحامي ترامب، عرض الجانبان قضيتهما. وبموجب قواعد العزل المتبعة في الولايات المتحدة، أمام كل طرف 16 ساعة على يومين؛ لعرض الملف اعتباراً من ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي. وسيُعطى أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات لطرح الأسئلة.

الجلسة الاستهلالية

وبدأت إجراءات محاكمة ترامب الثانية أول أمس الثلاثاء مع عرض المدعين الديمقراطيين مشاهد مصورة لمناصريه وهم يقتحمون في السادس من يناير/كانون الثاني مقر البرلمان على تلة الكابيتول مع تحطيم أبواب ودخولهم عنوة إلى قاعة مجلس الشيوخ في إطار أعمال شغب أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى من حراس الكونجرس.

ويواجه ترامب تهمة واحدة؛ هي التحريض على العصيان والتمرد بعدما وجه خطاباً لمؤيدين جمهوريين له قبيل اقتحام الكونجرس، حضهم فيه على الاستمرار بالكفاح.

تصويت بين الحزبين

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء بتأييد 56 ومعارضة 44 على دستورية المحاكمة، رافضين محاولة من محامي ترامب لإسقاط المحاكمة بدعوى أنه لا يمكن عزل رئيس سابق. وانضم ستة من السيناتورات الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين الخمسين في التصويت على دستورية المحاكمة.

وقبيل ذلك قام الطرفان بمرافعات استهلالية شدد فيها الديمقراطيون على أن ترامب انتهك القسم الرئاسي بمحاولته التشبث بالسلطة بعدما خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

جريمة موثقة بالصور

وقال جو نيغيوز المدعي الديمقراطي في هذه المحاكمة «في حال لم يتدخل الكونجرس لمواجهة هذه الجريمة الهائلة المرتبكة في حق الجمهورية، فهذا سيشجع رؤساء مقبلين لاستخدام سلطتهم من دون الخوف من المساءلة». وشكل عرض الفيديو حول الفوضى التي عمت مقر الكونجرس عندما اقتحمه أنصار ترامب، ذروة جلسة الثلاثاء.

دموع رئيس الادعاء

النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الذي قاد فريقاً من تسعة أعضاء في مجلس النواب للقيام بدور ممثلي الادعاء، قال لأعضاء مجلس الشيوخ بعد عرض التسجيل المصور «إذا لم تكن هذه جريمة تستدعي المساءلة، فلا يوجد شيء من هذا القبيل».

وبكى وهو يروي كيف أن أقاربه الذين أحضرهم إلى مبنى الكونجرس في ذلك اليوم (السادس من يناير) ليشهدوا التصديق على نتيجة الانتخابات اضطروا إلى الاحتماء في مكتب قرب أرضية مجلس النواب، قائلاً: «لقد اعتقدوا أنهم سيلقون حتفهم».

دفاع هجومي

وعلى عكس عرض الديمقراطيين العاطفي، هاجم ديفيد شوين محامي ترامب العملية وقال: إن الإجراء جهد حزبي غير دستوري للقضاء على مستقبل ترامب السياسي حتى بعدما غادر البيت الأبيض بالفعل.

كما دفع شوين أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة ترامب بعد خروجه من السلطة، محذراً من أن المحاكمة ستزيد «من الانقسامات في الولايات المتحدة وستضعف مكانتها في العالم».

سخرية

وأجمع الديمقراطيون والجمهوريون في ختام الجلسة الافتتاحية لمحاكمة ترامب على أمر واحد، ألا وهو أنّ أداء محاميه بروس كاستور كان دون المستوى.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين إنّ هذا المحامي «تكلّم من دون أن يقول شيئاً»، مضيفاً: «لقد سمعت الكثير من المحامين يترافعون ولم يكن من أفضلهم». بدورها أعربت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي عن «صدمتها» من أداء المحامي، وقالت: «لم أفهم إلى أين يريد الوصول».

وكتب السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي الذي صوت لمصلحة استمرار المحاكمة في تغريدة أن الديمقراطيين «لديهم حجج دستورية أقوى بكثير» من محامي ترامب.

موضوع تندر

ولدى خروجهم من قاعة مجلس الشيوخ لم يتردّد الأعضاء الديمقراطيون من السخرية من المرافعة الاستهلالية للمحامي بروس كاستور. وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال «سأعيد قراءة النص لمعرفة ما إذا كنت سأتمكّن من العثور على فقرة واحدة متماسكة».

بدوره قال النائب آدم شيف في تغريدة على تويتر إنّ «حجج الدفاع كانت ضعيفة ومعقّدة، على أقلّ تقدير».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين لم تسمّهما أنّ ترامب نفسه كان على وشك الصراخ أثناء استماعه لمرافعة محاميه.

(وكالات)