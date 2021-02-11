شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش.. مسيرة دبلوماسية حافلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

توجت المسيرة الدبلوماسية الحافلة للدكتور أنور بن محمد قرقاش، التي امتدت على مسار 13 عاماً أمضاها في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتعيينه مستشاراً دبلوماسياً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفق تعديل وزاري مصغر أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وزارة الخارجية والتعاون؛ حيث انضم إلى الحكومة الاتحادية عام 2006 كوزير للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كما تم تعيينه في فبراير 2008 كوزير للدولة للشؤون الخارجية ووزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني، وفي فبراير 2016 وضمن التشكيل الوزاري، تم تعيينه كوزير دولة للشؤون الخارجية حتى شهر فبراير/شباط 2021.

درس قرقاش المولود في إمارة دبي عام 1959 في المدرسة الأحمدية وأكمل دراسته بثانوية دبي ثم ثانوية جمال عبد الناصر بدبي، وتخرج بدرجتي البكالوريوس والماجستير بتخصص العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام 1981 و1984 ثم حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية كذلك من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عام 1990.

خلال الأعوام من 1990 و1995 قام قرقاش بتدريس مواد حكومة وسياسة دولة الإمارات ونظم المقارنة وكذلك تدريس القضايا المتعلقة بأمن الخليج، كما أن له العديد من المساهمات في المؤتمرات والدراسات المنشورة حول هذه القضايا.