شكرا لقرائتكم خبر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم 4 ورش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 4 ورش عمل مجانية لمناقشة والاطلاع على أحدث الرؤى والاتجاهات في مجال الإدارة العامة والسياسات العامة وإدارة الابتكار.

وتأتي سلسلة ورش العمل الإلكترونية، مساهمة من الكلية لدعم بيئة التعلم عن بعد، ولضمان سير منظومة التعليم وتأهيل الكوادر في كل الظروف، وابتكار أدوات تعليمية جديدة في هذا الشأن.

وتقام ورش العمل الأربع خلال الفترة من 14-17 فبراير الجاري على منصة «زووم» الإلكترونية، وتشمل ورش العمل مناقشة «العلاقة بين إدارة الأزمات والسياسة العامة»، و«التكنولوجيا كقوة من أجل الازدهار: الابتكار للقيمة العامة المستقبلية»، و«إدارة التغيير المستدام في القطاع الحكومي»، و«إضاءات على الإدارة العامة».

ومن جهته، أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تعمل على توفير كافة السبل والممكنات من أجل تأهيل القادة والموظفين والكوادر البشرية من أجل رفع جاهزيتهم لمواكبة مختلف المتغيرات، مشيراً إلى أن سلسلة ورش العمل المجانية هي نهج مستمر من أجل تعزيز مساهمة الكلية في المشهد الاقتصادي الوطني والإقليمي، خاصة خلال الوقت الراهن.