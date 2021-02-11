شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشروعات متميزة لطلبة «التكنولوجيا التطبيقية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، للعام السابع على التوالي، ولأول مرة عبر تقنيات الاتصال المرئي، فعاليات أسبوع «أبوظبي التقني للتعليم والابتكار 2021».

نجح طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، في استعراض 9 مشروعات علمية جديدة ومتميزة، خلال فعاليات الأسبوع، حيث تميزت مشروعاتهم بالابتكار والتنوع وإمكانية التطبيق العلمي والعملي، بما يسهم في تطوير المشروعات وخدمة المجتمع ويضمن أمنه وسلامته. ومن هذه المشروعات الجديدة، مشروع «طائرة لمراقبة التباعد الاجتماعي في زمن كورونا»، ومشروع «السرير الذكي لحماية الرضع من الموت المفاجئ»، ومشروع «صناعة حاويات من المواد الطبيعية الصالحة للأكل»، ومشروع «جهاز إعادة تدوير المياه المستخدمة عبر المرشحات الحيوية».

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن مشروعات طلبة التكنولوجيا التطبيقية، تأتي في إطار تأكيد جدارة شباب الإمارات بالتحدي العلمي والعملي، كما تأتي ترسيخاً لدور «أبوظبي التقني» في منح القطاع الخاص الفرص الحقيقية لتبني مشروعات طلبة وخريجي «أبوظبي التقني» وتنفيذها وتطويرها.