شكرا لقرائتكم خبر عن حمد المدفع: الإمارات سطرت إنجازاً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، أن الإمارات سطرت بوصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول المريخ إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها العالمية.

وقال في كلمة له: «إنني إذ أعبر عن فخري بهذا الإنجاز العالمي، يسرني أن أهنئ دولة الإمارات والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ».

وثمن الدور الريادي لدولة الإمارات في خدمة البشرية وهي تروض المستحيل بتوجيهات ورؤى قيادتها الحكيمة وتحقق الطموح في سباق الفضاء بإرادة أبنائها وعزيمتهم التي لا تلين.

ونوه حمد عبدالرحمن المدفع إلى أن هذا الحدث الكبير منعطف في تاريخ الإمارات التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الذهبي، وقد استطاعت أن تقف بقوة وجدارة في الصف الأول إلى جانب الدول الكبرى المتقدمة في هذا المجال.

وأكد أن هذا الإنجاز العلمي سيكون علامة فارقة في تاريخنا تستلهم منه الأجيال الدروس وهي ترتقي بمستقبل الوطن في جميع المجالات معلنة التحدي لتحقيق التميز في جميع آفاق المعرفة. (وام)