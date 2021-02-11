الإمارات الأولى عربياً في مؤشر التعافي من «كورونا»

أبوظبي: محمد علاء

أعلنت حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها بشكل استثنائي، أمس الأربعاء، عن تجاوز عدد الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لأكثر من 27 مليون فحص، مشددة على أن الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر التعافي من الفيروس.

كما أعلنت التوسع في نطاق الفحوص اليومية التي تجاوزت 150 ألف فحص كل 24 ساعة، والاستجابة الواسعة للحملة الوطنية للتطعيم في مختلف إمارات الدولة، حتى تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها 4 ملايين جرعة، كما أعلنت عن وصول حجم حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم إلى 395 مليار درهم.

وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات خلال الإحاطة، إن دولة الإمارات أبرزت استباقيتها في إدارة الأزمات من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عام 2007 والتي هدفت لرفع جاهزية مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث الذي يتضمن كل القطاعات الحيوية للدولة لمواجهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات.

وأشار إلى أن نجاح الجهود الوطنية التي نراها اليوم، كان نتاج التناغم بين كل القطاعات على مستوى الدولة، حيث تم إعداد ونشر 110 بروتوكولات وطنية تشمل مجالات عدة وتتناسب مع البروتوكولات والقرارات المحلية وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مضيفاً أن حصيلة النجاحات التي نراها اليوم، كان أساسها البنى التحتية الصلبة.

وقال إن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد19» لم تقتصر على الداخل، بل كانت سبّاقة في تقديم العون للدول المتضررة في مختلف أنحاء العالم، فبادرت بإرسال طائرات مساعدات طبية للعديد من دول العالم في إطار التزامها بتقديم يد العون للجميع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات في مقدمة دول العالم الداعمة للتوزيع العادل للقاحات كورونا على جميع شعوب العالم، والعمل على جعلها منفعة عالمية مشتركة.

وأكد الظاهري أن دولة الإمارات تواصل منهجيتها الخاصة بالاستباق والاستشراف بالفحوص الهادفة إلى التقصي والحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوص مكثفة، إذ وصل إجمالي عدد الفحوص إلى أكثر من 27 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب للإمارات لتبنيها نموذجاً رائداً في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها، مشيراً إلى التوسع في نطاق الفحوص اليومية التي تجاوزت 150 ألف فحص كل 24 ساعة، والاستجابة الواسعة للحملة الوطنية للتطعيم في مختلف إمارات الدولة، حتى تجاوز عدد الجرعات التي تم تقديمها 4 ملايين جرعة، للوصول إلى مستوى المناعة المكتسبة. وأكد الظاهري أهمية الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة وصحة مجتمعنا والحفاظ على المكتسبات. إذ تقوم جميع الأجهزة المعنية على مستوى الدولة برصد وتتبع المخالفات للإجراءات المعلن عنها مسبقاً، مشيراً إلى رصد أكثر من 30 ألف مخالفة كان أبرزها عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت التجارية، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي في الأماكن العامة، أو التقييد بعدد الأشخاص في السيارة، ورصد التجمعات العشوائية.

من جانبها، قالت الدكتور فريدة الحوسني المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الدولة، إن الإمارات تمتلك منظومة صحية متطورة مكنتها من مواجهة جائحة كورونا، فقد نجحت في تأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وتزويدها بكل الإمكانات لتساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان، مشيرة إلى أنه مع الإعلان عن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا حول العالم، تم تطوير نظام الرصد وآلية الفحوص في الدولة لضمان رصد هذه الحالات.

وبدوره قال حميد المهيري، مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد: منذ بداية الجائحة، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، كانت الإمارات من أسرع دول المنطقة في تبني استجابة منهجية متكاملة لحماية ودعم اقتصاد الدولة، إذ استهدفت مجموعة الحزم والخطط والإجراءات التي اتخذتها الدولة تخفيف آثار الأزمة.

من جانبها، قالت منى خليل مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع، إنه في بداية جائحة «كوفيد19»، تم إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، وتتضمن نوعين من التطوع «الميداني»، هما التقليدي، و«الافتراضي» أي عن بُعد، والذي يعد سابقة تتفرد بها الإمارات في التطوع من أجل المجتمع.

