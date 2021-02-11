شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: تفعيل «المنهل» لتجهيزات العام الدراسي المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع العمليات المدرسية، على تجهيز نظام «المنهل» للعام الدراسي المقبل 2021-2022، المقرر انطلاقته بحسب التقويم المعتمد يوم 29 أغسطس/ آب 2021، وإجازة الشتاء في الفترة من 12 ديسمبر/ كانون الأول إلى 30 من الشهر ذاته، والربيع في الفترة من 27 مارس/ آذار 2022 إلى 14 إبريل/ نيسان من العام ذاته، على ألا تتجاوز إجارة الصيف مدة 8 أسابيع لجميع مدارس الدولة، بغض النظر عن نوع المنهاج المتبع، في وقت يبلغ عدد أيام التمدرس 186 يوماً.

وأفادت الوزارة في تعميم لها يخاطب مديري المدارس ورياض الأطفال، بأنه تم تفعيل النظام لتجهيز العام الدراسي المقبل، مطالبة الإدارات بسرعة الانتهاء من عدد من المهام تضمنت مسارات مختلفة خاصة بالجاهزية.

وشددت الوزارة على أنه ينبغي التركيز في شاشة السنة المقبلة، على النقل الجماعي للطلبة حسب الخطة المعتمدة للتدفق ومدارس الدمج والإحلال، فضلاً عن النقل بين الشعب والمسارات للعام المقبل ان وجد، مع مراعاة إغلاق شاشات السنة الحالية، وبقاء شاشة السنة القادمة فقط فعالة، عند القيام بالعمل على خطط التجهيز، وعند الرغبة في الانتقال للسنة الحالية يتم غلق شاشة السنة القادمة.

وأسندت الوزارة مهام المتابعة والإجابة عن الاستفسارات في هذا الخصوص إلى رؤساء أقسام شؤون الطلبة وفريق شؤون الطلبة ومديري النطاقات، وفي حال رغبة إدارة المدرسة في إغلاق شعبة، أو إضافة شعبة، أو إضافة مسار، أو رفع الكثافة الصفية، للسنه المقبلة، يجب أن تتواصل مع فريق التشكيلات عن طريق مدير النطاق، وبحسب الخطة المعتمدة للعام الحالي، سيقوم الفريق بعمل اللازم في النظام.