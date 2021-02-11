شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية الأحزاب: تعديل الدستور كفل تمثيلا جيدا للشباب والمرأة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب الحالي يواجه العديد من التحديدات، والبداية كانت في كفالة حق التمثيل، والتي لم تكن واضحة في السابق، مشيرا إلى أن المجتمع بكافة أطيافه بدأت تلك الأطياف في الظهور والتمثيل في مجلس النواب السابق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور: "المسألة كان لها إطار دستوري سواء بالتعديلات التي شهدتها السنوات الماضية برفع نسبة تمثيل المرأة وتمثيل الشباب والفلاحين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الممثلة في الدستور، وكفلت التعديلات هذا التمثيل، حيث فاق تمثيل تلك الفئات العديد من الدول حول العالم".

وقال: "لجأنا في التحالفات السياسية الموسعة، والتي تجمع كافة الأطياف السياسية، وهو يعد إنجازا، وأمام هذا الإنجاز تجد العديد من الشائعات، وهو ما تواجهه الدولة المصرية بشكل عام.. حيث يجرى تحقيق الإنجاز، ثم يطلق البعض شائعات بشأن تلك الإنجازات".

وتابع: "بشكل واضح من اليوم الأول كان لدينا دولاب عمل منظم للغاية، في استخدام كافة أدوات المجلس التشريعية والرقابية، وبدأنا في استدعاء الحكومة، وجرت مناقشة قانون صندوق أسر الشهداء، ومهما حاولنا زيادة موارد هذا الصندوق فهو قليل على ما قدموه للبلد، وناقشنا كافة تفاصيله مع الحكومة، واللجنة المختصة تتحدث معهم في تفاصيل التفاصيل".

وقال: "اليوم نراجع ما تم منذ عام 2018 وحتى اليوم، ووضعنا يدنا على بعض القصور الذي حدث في بعض الملفات مع العلم أنه جرت الإشادة بإنجازات الحكومة، والهدف من ذلك إحداث نوع من التكامل".