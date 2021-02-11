شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نضع أنفسنا دائما محل المواطن ولا نلتفت للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم في مجلس الشعب لا يمثلون أنفسهم، بل يمثلون كل الشباب، ويمكنهم الوصول للمناصب التنفيذية وفي حال نجاحهم، سيمنحون فرصة للشباب الأخرين من بعدهم النجاح فيما هو آتي.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور: "الشائعات لا تتوقف، فلابد ألا نجعل الشائعات تعطلنا عن العمل، والناس يرغبون أن يرون اختلاف، ومع الوقت سيشعر المواطن بالمجهود الذي يبذل، ونحن نقف للحكومة بالمرصاد، بحيث نقوم بعملها بشكل مرضي، ودائما نضع أنفسنا محل المواطن حتى يمكن أن يتم تقييم الأمور بشكل أفضل".

وقالت: "قاطرة التنمية تعتمد على المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتم عمل قانون لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، ونحاول فتح أسواق لأصحاب تلك المشروعات".