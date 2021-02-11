شكرا لقرائتكم خبر عن قرار فصل بعض النواب من أعضاء حزب الوفد يصل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر برلمانية، عن وصول خطاب المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، الخاص بفصل بعض نواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ، من عضوية الحزب، إلى البرلمان بغرفتيه اليوم.

وقالت المصادر، إن القانون يؤكد أن تغيير الصفة الحزبية تقتضى إخطار رئيس المجلس بتغييرها بعد فصلهم، والقرار يكون بيد هيئة المكتب، حيث تحيل الأمر بدورها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويتم صياغة مذكرة شارحة بالموقف من الإخلال بشرط من شروط العضوية المجلس، وإذا اتخذ المجلس قرار إسقاط العضوية يكون بثلثي الأعضاء نداء بالاسم.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس يتخذ الإجراء الذى يراه مناسبا.

ويشار إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرر فصل عدد 10 من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا لـ"الاشتراك فيما أعلنه الحزب" في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، حسبما قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله وحمدان الخليلى وحاتم رسلان ومحمد حلمي سويلم وحسين منصور، إضافة إلى فصل محمد مجدى فرحات الشهير بـ"أرنب" عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.