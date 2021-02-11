شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتنسيقية الأحزاب: قانون المرور الجديد يقلل الأخطاء البشرية ويضمن تطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة قانون المرور الجديد قائمة على الوصول إلى تحقيق منظومة المرور الرقمية وضم كافة المركبات في منظومة ذكية، حيث إنها تقلل الخطاء البشرى في تقدير المخالفات وتحفظ السيارة حال سرقتها، حيث كونها تتيح عملية تتبعها، كما تحافظ على الأمن المجتمعى حال استخدام المركبة في عملية إجرامية، كما أنها تحفظ الأمن القومى للدولة المصرية حال استخدامها في عملية تهدد الأمن المصرى.

وأضاف "مقلد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "خبر اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية نانسى نور، عبر قناة "ON"، أن هناك نقاشا ضخما حدث في البرلمان بين النواب والحكومة فيما يخص قيمة الملصق الإلكترونى بحيث لا يقل عن 75 جنيها ولا يزيد عن 300 جنيه، وتابع: "الرسوم على التراخيص تذهب جميعها إلى تطوير المنظومة".

وأكد "مقلد"، أن القانون الجديد سيحدث طفرة في مرفق مهم من مرافق الدولة، ويضمن عملية تطويره، بطريقة حديثة تقلل الأخطاء البشرية وتحفظ الأمن القومى المصرى.