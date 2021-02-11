شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرسل برقيات عزاء فى وفاة المستشار مقبل شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، المستشار الجليل مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأسبق الذى وافته المنية، مقدما العزاء لأسرته ولأسرة القضاء.

وأرسل رئيس مجلس النواب، برقية عزاء فى الراحل إلى كل من مجلس القضاء الأعلى وأسرته داعيا الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة.

كما تقدم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، لخالص العزاء فى وفاة الفقيد، وأرسل برقيات مماثلة.