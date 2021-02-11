شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطنى أحدث تطورا مفصليا فى عملية الوحدة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطنى الفلسطيني جرى إدارته بنجاح من قبل القيادة السياسية والمخابرات المصرية، الأمر الذى ترتب عليه وجود إرادة سياسية في الساحة الفلسطينية من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه أحدث تطورا مفصليا في الحوار الفلسطيني بفضل ما جرى التوصل إليه في القاهرة.

وأضاف "فهمى"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "خبر اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية نانسى نور، عبر قناة "ON"، أن الحوار الذى عقد بالقاهرة سبقه جملة من التطورات المهمة بداية من اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ومن ثم اللقاء الذى جمع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بأبو مازن.

ولفت "فهمى"، إلى أن مصر ستتحول من وسيط إلى شريك من خلال مراقبتها مخرجات الحوار الوطنى الفلسطيني وتحقيق بنوده على أرض الواقع، وتابع: "كل الفصائل الفلسطينية ستشارك في الانتخابات الفلسطينية، باستثناء حركة الجهاد".