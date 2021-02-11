شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة "الشيوخ" وبيان وزير العدل على مائدة مجلس النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، حيث إنه من المقرر أن تشهد جلسة الأحد مناقشة عدد من تقارير اللجان، الأول تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021.

كما تناقش الجلسة العامة يوم الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام.

وتناقش الجلسة أيضا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ويستكمل المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

ويختتم مجلس النواب أعماله الأسبوع المقبل بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما يستمع المجلس أيضا إلى بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.