دعوات عربية ودولية لمحاسبة الحوثيين

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

عبرت دول عربية عدة، أمس، عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي.

ونددت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات باستهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها وكذلك مواصلة الميليشيات أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة. وأكدت مصر مجدداً تضامنها ووقوفها، حكومة وشعباً، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميّين.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية قيام ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبها، والذي أدى إلى إصابة طائرة مدنية واشتعالها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.

وزارة خارجية مملكة البحرين دانت هي الأخرى وبشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية واستهدافها مطار أبها. وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها، والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

من جهته، أدان واستنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي.

وقال الإرياني، إن الهجوم عرض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر، مضيفاً أن «استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان»، مؤكداً أن استهداف مطار أبها امتداد للهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي تنفيذاً للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي إن الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي خسيس يؤكد الطبيعة الإرهابية لميليشيات الحوثي الانقلابية. وطالب عادل بن عبدالرحمن العسومي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيات الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد العسومي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، استهداف الحوثيين مطار أبها الدولي، واصفاً إياه بأنه جريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر. وقال الحجرف: إن «الاعتداء يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني». كما أكد وقوف دول مجلس التعاون مع السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها.

إلى ذلك، أدان البيت الأبيض، الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الحوثيين يريدون إطالة الحرب في اليمن من خلال محاولة استهداف السعودية، كما أكد مواصلة العمل للتوصل لحل سلمي في اليمن.