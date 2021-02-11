بايدن: القوة تبقى آخر أداة نلجأ إليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 01:08 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه علينا مواجهة التحديات الخاصة بالتكنولوجيا والهجمات السيبيرانية. وقال بايدن في كلمة يلقيها في البنتاغون: “القوة تبقى آخر أداة نلجأ إليها”.

وأضاف بايدن: “سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التي استمرت وقتا طويلا مع ضمان مكافحة الإرهاب”. واعتبر أن مواجهة الصين تتطلب تعاونا داخليا بين الفرقاء السياسيين. وأشار إلى أننا “سننفذ السياسات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وأهدافها”.