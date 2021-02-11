إصدار رخص سياقة مزورة في تطوان ينذر بفضيحة مدوية

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر أن تدخل مصالح الأمن على خط فضيحة وصفت بالمدوية في تطوان، تتعلق برخص سياقة مزورة، يتم استعمالها من طرف عدد من السائقين.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الرخص المزورة، يتم إصدارها من طرف وكالة لتعليم السياقة في المدينة، لفائدة الأشخاص، الذين لا يرغبون في اجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية المفروضة من طرف وزارة النقل للحصول على رخصة السياقة بمختلف أصنافها.

وأضافت مصادر “اليوم 24″، أن صاحب وكالة السياقة يوهم زبناءه بكون الرخص قانونية يتحصل عليها من خلال شبكة علاقات خاصة، تتيح له تسلمها دون المرور بالمساطر، والاجراءات المعمول بها، في وقت يسلمهم رخصا مزورة غير مسجلة في نظام المعلومات في مركز تسجيل السيارات.