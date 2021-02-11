ذهاب نصف نهاٸي كأس الملك.. النصيري وبونو يتفوقان مع إشبيلية علی برشلونة

جدة - عبدالحي حسين - تفوق فريق اشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، علی برشلونة لحساب ذهاب نصف نهاٸي كأس الملك فوق ارضية ملعب رامون سانشيز بعاصمة الأندلس بثناٸية نظيفة في مباراة تألق فيها الحارس المغربي ياسين بزنو.

وافتتح التسجيل لاشبيلية اللاعب كوندي في الدقيقة 25 قبل ان يضاعف الغلة اللاعب راكيتيش في الدقيقة 85.

وتجری مباراة العودة بين الفريقين في معقل برشلونة لتحديد هوية المتأهل الی النهاٸي في الثالث من شهر مارس المقبل

ودخل الفريق الأندلسي المواجهة بتشكيلة تكونت من بونو، النصيري، فيدال، كارلوس، راكيتيش، اسكوديرو، فيرناندو، جوردان، سوسو وغوميز.

في المقابل، خاض برشلونة المواجهة بتشكيلة تكونت من شتيغن، سيرجي، غريزمان، ديمبلي، بدري، ميسي، ديسمبر يونغ، مينغويرا وجونيور.