محمد الفلاح - بايدن: لن نتردد باستخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها

الخميس 11 فبراير 2021

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء أن إدارته لن تتردد في استخدام القوة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها.



إلى ذلك، أعلن بايدن بأول خطاب له من البنتاجون، تشكيل فريق عمل في وزارة الدفاع مكلف بملف الصين، وأمر بالشروع فورا في مراجعة للمقاربة الاستراتيجية العسكرية للمخاطر التي تشكّلها بكين.

وأمهل بايدن فريق العمل الجديد أربعة أشهر لتقديم تقييمه "من أجل تحديد مسار قوي للمضي قدما في القضايا المتعلّقة بالصين والتي ستتطلّب جهدا على مستوى الإدارة مجتمعة".