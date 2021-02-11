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الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 53 ثانية - 12:52 صباحًا, 11 فبراير 2021 م

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 91,034 إصابة مؤكدة و 2,806 حالة وفاة نتيجة في الولايات المتحدة.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,030,549 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 466,465 حالة وفاة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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