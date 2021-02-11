الولايات المتحدة تسجل 91 ألف مؤكدة و 2806 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 91,034 إصابة مؤكدة و 2,806 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,030,549 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 466,465 حالة وفاة.