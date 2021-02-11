شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمى: مصر أدارت الحوار الفلسطينى بحرفية ولم توظف القضية مثل أطراف أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لديها دورا محوريا وتاريخيا في دعم القضية الفلسطينية، ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر بذل مجهودات كبيرة في هذا الإطار، حيث كان الرئيس حريصا على تذكير العالم بالقضية الفلسطينية أمام رؤساء وقادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا.

وأكد فهمي، فى تصريحات له، أن جهاز المخابرات العامة نجح بحرفية ومهنية كبيرة في إدارة هذا الملف، على نحو يحسب لكوادره وقياداته، وكللت مجهوداتهم بلقاء القاهرة، وهذا الجهد الكبير الوافر لجهاز المخابرات العام هو الذى تمكن من تفكيك عناصر الأزمة الحقيقية للفصائل التي تواجدت في القاهرة.

وأشار إلى أن لقاء القاهرة أكد على مرجعية وثيقة الوفاق الوطني، وتوقع أن يتواصل الدور المصري لاسيما في مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية، كما لفت إلى الاجتماع المقرر في مارس المقبل للاتفاق على عمل اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن نجاح مصر في ملف الحوار الفلسطيني بالقاهرة استكمل في الجامعة العربية والتنسيق المصري الجاري لإعادة تقديم القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي.

وأضاف: "مصر قادرة على تجميع الصف الفلسطيني، ولها مصداقية مع القوى الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الدور المصري مطلوب ومحوري على كافة المستويات"، مشددا على أن مصر لم توظف القضية الفلسطينية لحسابات أخرى كما فعلت أطراف إقليمية، وأعتقد أن هناك إرادة سياسية تتشكل بين الفصائل الفلسطينية لاستكمال هذا".