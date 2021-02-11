شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الوفد بالجيزة وبورسعيد تؤيد قرارات رئيس الحزب حفاظا على الانضباط التنظيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظتي الجيزة وبورسعيد، كل القرارات التنظيمية التي أصدرها رئيس الحزب للحفاظ على الانضباط التنظيمي لحزب الوفد، وأكدت لجنة الوفد بالجيزة أن هذه القرارات الضرورية ستساهم في إيقاف نزيف الانهيار التنظيمي الذى حدث خلال الأربعة شهور الأخيرة.

وأكدت اللجنة أن الأحداث الماضية التي أعقبت ترشيحات الانتخابات البرلمانية يمكن اعتبارها مجرد بداية لنقاش واسع لرسم الخطوط العريضة لمستقبل الوفد.

فيما أعلن حزب الوفد ببورسعيد تأييد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فيما أتخذ من قرارات هدفها الحفاظً على الوفد كجزء من النظام السياسى في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة ، وليظل الوفد هو بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد وقيم حزب الوفد ومن أجل أن يظل الوفد فى صدارة المعارضة الوطنية الشريفة التي تقوم على أساس موضوعي بناء ، مع الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة.

وأكد الوفد ببورسعيد أننا لنا ننساق وراء أية تكتلات أو جبهات وكل ما يهمنا هو الحفاظ على إستقرار الحزب ونحترم الشرعية وبعيدين تماما على أية صراعات ذات أغراض شخصية ، ومع الحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته ، وما أتخذ من قرارات صدرت من رئيس الحزب فهو صاحب القرار فيها ومفوض من كل أعضاء الحزب بإتخاذ مايراه مناسبا للحفاظ على هذا الكيان دون المساس به أو هز صورته فى الشارع المصرى وأتخذ بناءا على دراسة وتفهم لكل الأوضاع ومن كافة النواحى ، ويأمل أعضاء الوفد ببورسعيد بإعادة تنظيم الحزب من الداخل والبدء فى مرحلة جديدة تتطلب بناء معارضة قوية وهادفة وليس هادمة وداعمة للإستقرار الوطنى.