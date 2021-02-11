شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يلتقى سفير روسيا لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وكانت اللجنة وضعت عددا من الملفات على رأس اهتماماتها خلال دور الانعقاد العادى الأول، من الفصل التشريعى الثانى، وفى مقدمة هذه الموضوعات تبنى اللجنة على ما تحقق من نتائج وأطر عمل فى السنوات السابقة ودور الانعقاد الماضى تحديداـ وأن أهم أولويات اللجنة تحددت فى الاستمرار فى انتهاج دبلوماسية التنمية التى اتبعتها اللجنة خلال السنوات السابقة فى كل اللقاءات مع سفراء الدول وموفديها وذلك للترويج للمشروعات القومية المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمعالم السياحية المصرية وجذب السائحين الأجانب لمصر وجلب منح دولية للمشروعات التنموية المصرية وخاصة تلك المعنية بتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتعزيز التمويلات الدولية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.