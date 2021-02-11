شكرا لقرائتكم خبر عن نادي قضاة مصر في ذكرى تأسيسه: مواقفنا نموذج فريد للموضوعية والنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المستشار محمد عبد المحسن : سعيدون بثقة الشعب المصري في قضاته الشرفاء في لنشر العدل في ربوع الوطن

أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن، بياناً خاصاً بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين على تأسيسه والعيد السبعين لافتتاح المقر الحالى، مؤكداً فيه، أن نادي القضاة هو بيت القضاة وقبلتهم وملاذهم في كل أمورهم، يقف مدافعاً عن مصالحهم بكل وقار والتزام مستمسكاً بقيم قضائية تليدة رسخها شيوخنا الأجلاء.

وأكد البيان الذى أصدره رئيس مجلس إدارة نادى القضاة منذ قليل، "أن النادي تأسس في يوم الجمعة الموافق 10 فبراير عام 1939، حينما تمت الدعوة لجمعية عمومية تأسيسية في محكمة استئناف القاهرة توافق خلالها حضرات القضاة الأجلاء المجتمعين على إنشاء نادي للقضاة يكون دوره القيام على شئونهم الخاصة وتوثيق روابط الإخاء والتضامن فيما بينهم، وتم اعتماد لائحة النظام الأساسي لأول مجلس إدارة للنادي برئاسة سعادة المستشار محمود فهمي يوسف باشا رئيس محكمة استئناف مصر آنذاك".



المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر

وأكد النادي أنه منذ نشأته كانت مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق نموذجاً فريداً للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصناً حصيناً يحمي القضاء الشامخ، ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف. وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرف من نور العديد من المواقف الخالدة، دفاعاً عن استقلال القضاء الذى يعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره.

نادى قضاة مصر بوسط البلد

وقال البيان أنه بمناسبة مرور اثنين وثمانين عاماً على تأسيس هذا الصرح الشامخ، والعيد السبعين لافتتاح المقر الحالي، يحق لقضاة مصر أن يفخروا بناديهم وبتاريخه العريق وحاضره المشرف، وإذ تتزامن تلك المناسبة الكريمة مع موعد احتفال الدولة السنوي بعيد القضاء ومع إعادة افتتاح مبنى النادي عقب تطويره كليا ليكون كسابق عهده قصراً منيفاً لسدنة العدالة يليق بجلال قدرهم وعظيم شأنهم وسمو رسالتهم فإنه يطيب لمجلس إدارة نادي قضاة مصر أن يتوجه بخالص التقدير والاحترام للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبصادق تمنياتنا لسيادته بمزيد من التوفيق والسداد لما فيه الخير لمصرنا الغالية.

كما وجه البيان الشكر للشعب المصري العظيم على إستمراره على عهده بثقته الكاملة في قضاء مصر وقضاتها الشرفاء في نشر العدل في ربوع الوطن داعين الله بأن يحفظهم من كل سوء وأن ييسر لهم سبل الحياة الكريمة، ولقضاة مصر الأجلاء بأن يوفقهم الله في تلكم الرسالة السامية بإقامة العدل بين الناس في ربوع وطننا الغالي مصر ليظلوا صِمَام أمن وأمان للوطن وأن يحفظ عليهم استقلالهم وهيبتهم وكرامتهم .