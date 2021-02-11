شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يعلن المشاركة فى مبادرة تطوير الـ 1500 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومى للمرأة، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبحضور أعضاء وعضوات المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتقدمت الدكتورة مايا مرسى، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سناء السعيد عضوة المجلس بمناسبة عضويتها بمجلس النواب.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى مشاركة المجلس القومى للمرأة فى مبادرة تطوير الـ 1500 قرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تشارك كل أجهزة الدولة فى التخطيط له وتنفيذه، ويتمثل دور المجلس فى توعية المرأة بالمبادرة والمردود منها وخلق فرص تمكين اقتصادى وحياة كريمة للمراة المصرية فى القرى، مشيرة إلى إستمرار المجلس القومى للمرأة فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات.

وأشار المهندس عمرو سليمان عضو المجلس إلى أن المجلس القومي للمرأة سيبدأ فى مشروع الشمول المالي "ميكنة مجموعات الإدخار والإقراض" بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإستهداف 250 ألف سيدة فى 9 محافظات خلال العام الحالى 2021 وتستمر حتى 3

سنوات .

كما عرضت مى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، والتى تشمل مجموعة من البرامج منها برنامج شغلنى الذى يوفر العديد من فرص العمل للسيدات ورفع كفاءة عمالة المرأة المصرية، كذلك مبادرة المشغل التى تم الإستفادة منها فى إنتاج العديد من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.