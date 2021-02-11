شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول لائحة "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذى سيتم مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل.

وأكدت اللجنة التشريعية توافق مشروع القانون مع الدستور، وأن المواد من 248 إلى 254 جاءت متفقة مع قانون مجلس الشيوخ فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة اختصاصاته.

وذكرت اللجنة أنه تأكيداً للاستحقاق الدستورى جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحورى فى نظام الحكم الذى أسسه له التعديل الدستورى عام 2019.

ونوهت اللجنة إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.

وأكدت اللجنة حرصها على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلى الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب.

وأشارت اللجنة فى تقرريها إلى توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، على النحو السالف بيانه.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفي إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب.